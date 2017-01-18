Медицинские работники из соседней России, которые прибывают по направлениям в государственные поликлиники и больницы аннексированного Крыма, имеют относительно низкую профессиональную подготовку. Такое мнение Крым.Реалии высказал один из севастопольских врачей, работающий в государственном медицинском учреждении.

Он утверждает, что руководители российских региональных больниц и поликлиник направляют в Крым своих подчиненных в добровольно-принудительном порядке и выбирают, как правило, тех, кто не нужен в своем медицинском учреждении и кто имеет наихудшую профессиональную квалификацию.

Но словам собеседника Крым.Реалии, если назначенный для работы в Крыму российский врач отказывается добровольно писать заявление для переезда на работу в аннексированный Крым, его направляют в принудительном порядке. При этом, как сообщается, направляемых врачей на два года отрывают от семьи, поскольку их жены и дети остаются в России.

Приезжих из соседней России работников возмущает уровень их зарплаты, стоимость аренды жилья в Севастополе и местные цены на продукты питания, которые значительно выше чем в России, утверждает севастопольский врач.

Ранее сообщалось, что сорок специалистов из регионов соседней России в рамках государственной программы «Кадровое обеспечение» восполнили нехватку медицинских кадров Севастополя в 2016 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».