Еще одного фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» обвинили в захвате власти в России – адвокат

Крымский адвокат Эмиль Курбединов заявляет, что ФСБ предъявила обвинение фигуранту ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Вадиму Сируку в насильственном захвате власти в России. Об этом адвокат написал на своей странице в Фейсбуке 18 января.

«17 января 2017 года ФСБ предъявила обвинение Вадиму Сируку в совершении преступления предусмотренного ст. 278 Уголовного Кодекса России. ФСБ считает, что Вадим готовил с группой лиц насильственный захват власти в России и насильственное изменение конституционного строя», – написал Курбединов.

Комментарии ФСБ России по этому поводу пока отсутствуют.

12 января Эмиль Курбединов предупреждал о том, что фигурантам крымского «дела Хизб ут-Тахрир» может грозить обвинение в насильственном захвате власти в России.

Статья 278 Уголовного Кодекса России предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Фигуранты ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» находятся в тюрьме уже более полугода. Первых четверых обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Правозащитники считают арестованных ялтинцев политическими заключенными.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».