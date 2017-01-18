Human Rights Watch: запрет Украины на ретрансляцию телеканала «Дождь» должен быть отменен

Международная правозащитная организация Human Rights Watch считает приказ украинской власти о запрете ретрансляции в кабельных сетях российского телеканала «Дождь» нарушающим право на свободу слова и должен быть отменен. Об этом говорится в распространенном 18 января комментарии правозащитников.

«Глубоко разочаровывает то, что украинская власть следует примеру Кремля в принуждении замолчать средство информации, которое ей не нравится. СМИ не должны использоваться как козел отпущения в политических торгах», – указала исследовательница Human Rights Watch по украинским вопросам Таня Купер.

Human Rights Watch – не первая западная правозащитная организация, которая выступила с критикой решения Украины о прекращении ретрансляции телеканала «Дождь». Ранее со схожими заявлениями выступили Комитет защиты журналистов и Freedom House.

В своих сообщениях эти организации корректно указывают мотивацию действий украинской власти, которая считает, что не может распространяться в кабельных сетях телеканал, который нарушает законодательство о рекламе и называет оккупированный Крым частью Российской Федерации. В то же время эти основания для прекращения ретрансляции правозащитники считают недостаточными.

Ранее на этой неделе Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины ответила на критику, отметив о нарушении каналом законов Украины. В Нацсовете также напомнили, что телеканал «Дождь» был изъят из кабельных сетей в самой России.

«Чрезвычайно важным и позитивным, на наш взгляд, стала бы поддержка международными организациями свободного распространения канала в собственной стране и обеспечение права российских зрителей на свободу слова и возможности получения альтернативных точек зрения на общественные события», – заявили американским правозащитникам в Киеве.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 12 января обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала «Дождь» из-за непризнания каналом суверенитета Украины и территориальной целостности, а также трансляцию российской рекламы.