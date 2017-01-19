В Херсонской области проводят новый набор шерифов – Центр занятости

В граничащей с аннексированным Крымом Херсонской области проводят новый набор шерифов – общественных помощников участковым полицейским. Об этом Крым.Реалии рассказала 18 января начальник отдела организации предоставления услуг работодателям Херсонского областного центра занятости Наталья Португальская.

«Проводится работа с органами власти на предмет принятия программ, предусматриваются общественные работы, в том числе и по проекту «Шерифы». Начат новый набор», – отметила она.

16 января в херсонском центре занятости заявляли, что в 2016 году порядок на админгранице с Крымом обеспечивали 84 украинских шерифа.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».