Чубаров считает изменой интересам украинцев заявление Савченко по Крыму

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает изменой интересам украинского народа заявления украинского депутата Надежды Савченко о том, что официальному Киеву необходимо временно забыть про Крым, чтобы вернуть Донбасс. Об этом он заявил на заседании Верховной Рады Украины 18 января.

Чубаров сообщил, что разговаривал по этому поводу с Савченко и призвал ее уточнить свою позицию по данному вопросу.

Кроме этого Рефат Чубаров во время заседания парламента призвал президента Украины Петра Порошенко как можно скорее созвать заседание Конституционной комиссии для обсуждения вопроса о статусе Крыма.

«Хочу призвать президента Украины как можно скорее созвать Конституционную комиссию и заняться статусом Крыма, будущего нашего полуострова», – сказал он.

Накануне депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что вернуть Донбасс под контроль Украины мирным путем можно только при временном отказе от притязаний на аннексированный Россией Крым.

По словам Савченко, «чтобы не превращать в Приднестровье еще и Донбасс», от Крыма следует отказаться. Другого мирного пути решения вопроса она не видит.