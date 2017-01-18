Премьер-министр Молдовы настаивает, что его страна хочет вступить в ЕС

Премьер-министр Молдовы Павел Филип выразил недовольство заявлением президента страны о том, что бывшая советская республика может отложить торговое соглашение с Европейским союзом.

Президент Игорь Додон, выступая 18 января в Москве, осудил соглашение, которое Молдова подписала с ЕС в 2014 году. Он заявил, что новое правительство может отменить ее после парламентских выборов 2018 года.

В заявлении для агентства Associated Press 18 января премьер Павел Филипп сказал, что конституция Молдовы не позволяет президенту «объявлять или принимать такие решения», которые он назвал «чистой риторикой».

После того, как Молдова подписала торговое соглашение с ЕС, Россия ввела торговое эмбарго на поставки молдавской винодельческой продукции, а также фруктов и овощей.

Поездка Додона в Москву была его первым зарубежным визитом после избрания президентом в ноябре. Додон пообещал восстановить торговые и политические отношения с Москвой.