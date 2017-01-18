Подконтрольные Кремлю власти Севастополя не могут решить проблему вывоза мусора с площадки рядом с кинотеатром «Россия», куда в марте 2016 года переселили предпринимателей, торговавших ранее на площади им. 50-летия СССР.

Как сообщает 18 января корреспондент Крым.Реалии, при этом местные власти не предусмотрели сбор и своевременный вывоз отходов. В результате несколько месяцев предприниматели оставляли отходы на расположенную рядом площадку, там скопились горы загрязненной тары, нефтесодержащие отходы, ветошь, гниющие фрукты и овощи, строительный мусор.

Организовать вывоз скопившегося мусора власти так и не смогли, жители расположенных рядом домов стали жаловаться на расплодившихся грызунов и бездомных животных. Несколько дней назад площадку огородили железным забором, повесили предупреждения о штрафах. Теперь торговцам приходится решать вопрос, как самим организовать вывоз накапливающегося мусора.

По мнению предпринимателей, это говорит о неспособности подконтрольных Кремлю властных структур города «решать вопросы конструктивно, оперативно и добросовестно: вместо того, чтобы организовать работу коммунальщиков, чиновники вводят запреты».

Подконтрольная Кремлю администрация Севастополя ситуацию не комментирует.

Ранее природоохранные структуры города признали, что оптовая и розничная торговля занимает одно из первых мест в структуре образования отходов. Вывоз и захоронение мусора – одна из главных проблем города, несанкционированное размещение отходов на территории Севастополя составляет более половины из выявленных природоохранных нарушений. Мусоросортировочного завода в городе нет. Единственный полигон отходов в Первомайской балке под Инкерманом работает неофициально и переполнен.