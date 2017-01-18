Украина должна привести руководство России в Гаагский трибунал – Логвинский

Целью активности Украины в международных судах должно быть привлечение нынешнего руководства России к ответу за государственные действия в рамках Международного уголовного суда (Гаагский трибунал). Перспектива эта «не быстрая но эффективная», так в комментарии Крым.Реалии оценил подачу Украиной иска против России в Международный суд ООН по Крыму, народный депутат Верховной Рады Георгий Логвинский.

«В Крыму нет обеспечения прав, есть полуостров строго режима. Мы должны понимать, что те люди, которые нарушают права наших граждан, являются уголовными преступниками. Мы должны сделать все, чтобы называть страну-агрессора агрессором, оккупанта – оккупантом. Делать все, чтобы лица, которые являются преступниками, понесли наказание», – сказал Логвинский.

Он напомнил, что Украина подала несколько исков в международные инстанции, в том числе иски, которые были переданы в суды до проведения «референдума» в Крыму весной 2014 года.

Украина 16 января подала иск в Международный суд ООН о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации. В МИД Украины подчеркивают, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих в Крыму, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».