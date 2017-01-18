Киев надеется на возвращение «скифского золота» до конца 2017 года

Министр культуры Украины Евгений Нищук убежден, что «скифское золото» вернется в Украину и будет представлено одном из музеев Киева уже до конца 2017 года. Об этом Нищук сообщил на пресс-конференции в среду 18 января.

«Мы надеемся, что в течение года обойдем апелляционные процессы и все другие юридические составляющие. У нас есть надежда, что в конце года мы сможем полноценно представить эту коллекцию для широкого зрителя в Киеве. Это было бы большим знаком, что Украина сделала все, чтобы оно («скифское золото» – КР) не было потеряно, до того момента, когда Крым будет возвращен и будет безопасным для того, чтобы вернуть эту коллекцию в крымские музеи», – считает Нищук.

Ранее 18 января директор Центрального музея Тавриды аннексированного Крыма Андрей Мальгин заявил, что крымские музеи подали заявление на обжалование решения Амстердамского суда по «скифскому золоту».

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар считает, что шансы у крымских музеев выиграть апелляцию по этому делу невелики.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил вернуть экспонаты выставки «Крым: золото и тайны Черного моря», привезенные на выставку в музей Алларда Пирсона из музеев Крыма еще до оккупации полуострова, украинскому государству. Представители крымских музеев дали знать, что обжалуют это решение. В Киеве ожидают, что экспонаты вернутся в Украину до конца следующего года, после завершения всех разбирательств. Как заявляли ранее в Киеве, эти экспонаты в будущем вернут в Крым после деоккупации полуострова.

После аннексии Крыма украинские власти заявили, что артефакты являются не собственностью музеев, а принадлежат государству Украина. В свою очередь крымские музеи настаивали, чтобы ценности вернули им. При этом музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

Четыре крымских музея подали в суд Амстердама коллективный иск к музею Алларда Пирсона, в котором потребовали вернуть коллекцию в Крым.