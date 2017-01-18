Международный суд ООН может вынудить Кремль уменьшить репрессии в Крыму – Чубаров

Принятие Международным судом ООН временных мер, направленных по отношению к России для предотвращения нарушений прав человека, приведет к уменьшению репрессий на территории аннексированного Крыма, заявил Крым.Реалии председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Это могло бы минимизировать репрессии по отношению к гражданам Украины и, в первую очередь, крымским татарам. Речь идет об обеспечении работы Меджлиса крымскотатарского народа, о свободе слова, речь идет об элементарных правах человека, как возможности выражать свою волю, право на мирные собрания. Все это – то, без чего нормальное общество не может существовать, но Крым сейчас живет как раз без этих очевидных вещей», – констатировал Чубаров.

Он высоко оценил шансы Украины при рассмотрении иска в Международном суде ООН и добавил, что процесс будет долгим, но «это следует делать».

Украина 16 января подала иск в Международный суд ООН о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации. В МИД Украины подчеркивают, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих в Крыму, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».