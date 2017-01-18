Еще одному свидетелю обысков у крымских татар в Бахчисарае предъявят обвинение

В понедельник 23 января состоится судебное заседание по делу свидетеля обысков у крымских татар в Бахчисарае Османа Белялова, которого обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Белялов был одним из местных жителей, которые после обысков у крымских татар в Бахчисарае и задержания четверых человек 12 мая 2016 года, обсуждали произошедшее у кафе «Салачик».

Очевидцев обысков и задержаний позднее российские силовики обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

«В суде мы возражали против обвинения и указывали, что в протоколе не указано, что присутствующие создавали какие-либо помехи транспорту, – рассказала правозащитница Лиля Гемеджи. – Суд вынес решение, что в протоколе не раскрыта объективная сторона и он был отправлен на доработку».

16 января Белялова пригласили в полицию для ознакомления с исправленным протоколом. В повестке не было указано, в каком статусе он находится, на что он указал полицейским. В новой повестке он уже был назван правонарушителем. В ответ Белялов написал заявление об оскорблении его сотрудниками полиции, назвавшими его так до решения суда.

«Сегодня мы ознакомились с исправленным протоколом, – рассказала Гемеджи. – А также посмотрели видео, на котором четко видно – группа людей стоит на площадке, которая возвышается над дорогой, прилегает к кафе и является стоянкой для автомобилей посетителей. Мимо по дороге свободно ездят маршрутки, и никто никому не мешает. Мы будем указывать на это обстоятельство в суде».

Кроме этого правозащитница поинтересовалась у силовиков, по какому принципу предъявляются обвинения присутствовавшим у «Салачика» жителям Бахчисарая, однако пояснить ей этого не смогли. По обвинению в участии в несанкционированном массовом мероприятии уже были осуждены владелец кафе Марлен Асанов и несколько присутствующих. Правозащитники предполагают, что привлечение свидетелей обысков продолжится.

12 мая в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».