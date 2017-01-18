Путин боится возвращать Донбасс Киеву – российский политолог

Официальная Москва дистанцируется от группировок «ЛНР» и «ДНР», а оккупированные украинские территории для Кремля стали «жерновом на шее». Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

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«Сначала в Донецке и Луганске регулярных частей (воинских – КР), не было, в Крыму военные играли большую роль и это даже не отрицалось… Подразумевалось, что в Донецке и Луганске само все пойдет. То же самое предполагалось в Одессе, Харькове. Факт состоит в том, что даже слова «Новороссия» российский президент не произносит, немного дистанцируется Кремль от этой всей ситуации», – сказал Орешкин.

Российский эксперт считает, что Кремль хочет избавится от Донбасса.

«Ничего другого, кроме головной боли, Кремль от Донбасса не получает. Гораздо лучше для Кремля, если б он (Донбасс – КР) был в составе Украины и висел бы этим жерновом на шее Петра Порошенко, имея при этом все возможности влиять на внутреннюю политику Украины через вооруженные группы, идеологическое влияние», – считает Орешкин.

Эксперт подчеркнул, что Россия не выведет свои войска с оккупированных территорий отдельных частей Донецкой и Луганской областей без определенных условий, не «выйдя победителем».

«Владимиру Путину, если уходить, то с победой на лице. Потому что сейчас для него основная угроза вовсе не либеральный какой-то реванш, он их не боится, а вот со стороны националистов, со стороны силовиков, русских фашистов к нему есть куча претензий. Что он слабак, либерал, слишком зависит от Запада, именно поэтому ему нужно выходить победителем. Он, как я думаю, не прочь бы избавиться от Донбасса, но за это он должен получить какую-то, хотя бы внешнюю, плату. Например, что признают российским Крым или снимут санкции», – резюмировал Орешкин.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».