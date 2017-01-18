Объединения «ДНР» и «ЛНР» с Россией не произойдет – украинский эксперт

Главы группировок «ЛНР» и «ДНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий для России превратились в «ритуальные фигуры» и это положение прочно за ними закрепилось. Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал украинский журналист, обозреватель Андрей Дихтяренко.

«За три года, пока длится конфликт, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий достаточно давно превратились в фигуры ритуальные. Они являются номинальными главами сепаратистских образований, достаточно прочно сидят на своих местах, поскольку закрепили свой статус с одной стороны на так называемых выборах, которые прошли в ноябре 2014 года, разумеется, безальтернативных. С другой стороны – как люди, которые являются подписантами одного из вариантов Минских соглашений. Все знают, что полного содержания соглашений никто не видел, поэтому я делаю такую оговорку», – рассказал Дихтяренко.

По мнению журналиста, визит Александра Захарченко и Игоря Плотницкого в аннексированный Крым показал, что ни о каком объединении группировок «ЛНР» и «ДНР» с Россией быть не может.

«Безальтернативность их сидения на этом месте играет с ними не очень хорошую роль. Даже последний визит в Крым, который сейчас происходит, делался во время празднования в Крыму очередной годовщины Переяславской рады... Именно там стало понятно, что возможного объединения между «ДНР» и «ЛНР» с Россией невозможно», – сказал Дихтяренко.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».