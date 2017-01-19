В Крыму «ОНФ» зафиксировал укладку асфальта в снег и лужи

В аннексированном Крыму и регионах соседней России в октябре-декабре 2016 года активисты «Общероссийского народного фронта» зафиксировали более 130 случаев укладки асфальта в снег, лужи и во время осадков. Об этом сообщает пресс-служба «ОНФ».

По информации пресс-службы, по каждому такому факту активисты «ОНФ» направляют запросы в подконтрольные Кремлю органы власти Крыма с просьбой разобраться с нарушениями.

«Поражает равнодушие и неосведомленность властей на местах по поводу того, как именно должны выполняться работы, от качества которых зависит и эффективное расходование средств, и безопасность дорог. Зачастую чиновники обращают внимание на эти моменты только после того, как получают наши обращения», – руководитель движения «Убитые дороги», депутат Госдумы России Александр Васильев.

В Симферополе, с улучшением погодных условий, 14 января ремонтные бригады приступили к ремонту дорожного полотна.

В ведомстве добавили, что для оперативного выявления повреждений дорожного покрытия администрацией крымской столицы инициирована работа интерактивной карты повреждений дорожного покрытия.

По словам подконтрольного Кремлю главы Симферополя Геннадия Бахарева, на данные работы необходимо 5 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Симферополе нужно будет осуществить ремонт части дорог, которые уже ремонтировались в прошлом году.

ОНФ был создан в 2011 году как добровольное объединение граждан, общественных организаций и партий и стал опорой президента РФ Владимира Путина в предвыборный период, а после выборов 2012 года был преобразован в движение. Главной задачей ОНФ стало решение наиболее волнующих россиян проблем.

ОНФ получил статус своеобразного «народного аудитора» после того, как поднял вопрос о так называемых «золотых парашютах» – баснословных компенсациях, выплачиваемых топ-менеджерам госкомпаний при увольнении, и предложил ограничить стоимость служебных автомобилей для чиновников тремя миллионами рублей.