Захарченко пригласил Аксенова посетить «ДНР»

Лидер группировки «ДНР» Александр Захарченко в ходе встречи с подконтрольными Кремлю властями Крыма, пригласил назначенного Россией главу полуострова Сергея Аксенова посетить территорию, подконтрольную группировке на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба нынешнего правительства Крыма, 19 января.

В свою очередь Аксенов пообещал чаще приглашать в гости лидеров группировок «ДНР» и «ЛНР».

«В дальнейшем будем всегда приглашать к участию в знаковых мероприятиях. Уверен, что наше сотрудничество будет развиваться. Огромный привет жителям, наилучшие пожелания от крымчан», – добавил российский глава Крыма.

Захарченко рассказал об «объединении народов через подобные встречи».

«Мы чувствуем, что народ Крыма – это не только друг, это брат, родные для нас души. Поддержка, которую оказываете нашей республике, очень ценна», – произнес он.

Лидеры группировок «ЛНР» и «ДНР» Игорь Плотницкий и Александр Захарченко посетили отмечание 363-ой годовщины Переяславской Рады в Симферополе. Накануне сообщалось, что главы группировок «ЛНР» и «ДНР» прибыли в Крым по приглашению «Русской общины полуострова». В Украине группировки «ЛНР» и «ДНР» считаются террористическими организациями.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».