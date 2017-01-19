За 2016 год в Крыму уменьшилась смертность от сердечно-сосудистых, бронхо-легочных заболеваний, а также туберкулеза. Но от онкологических заболеваний и заболеваний пищеварительного тракта смертность увеличилась.

Об этом рассказал подконтрольный Кремлю министр здравоохранения Крыма Александр Голенко, сообщают «Новости Крыма».

Он утверждает, что смертность по онкологии увеличилась из-за того, что по сравнению с предыдущими годами таких случаев стали больше регистрировать.

«Еще до 2014 года 30% людей, узнавая о диагнозе, просто прекращали лечение, потому что не было средств на химио- и лучевую терапию, на операцию. Сейчас каждый получает помощь бесплатно от государства. И все заболевания идут в учет. Поэтому рост идет именно из-за того, что стали полностью 100% охватывать эту группу населения»,– отметил Голенко.