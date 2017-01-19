В Николаеве прошли подготовительные судебные заседания по делу военных из Крыма

В Николаеве 11 и 16 января прошли подготовительные судебные заседания по делу крымских военных Александра Баранова и Максима Одинцова. Об этом Крым.Реалии сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.

«Прошли подготовительные судебные заседания: первое 11 января, второе – 16 января. Суд только начался. На предыдущем заседании сторона защиты подала ходатайство, чтобы ознакомиться с материалами дела», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что пока не располагают информацией о датах следующих заседаний суда.

Бывших украинских военных из Крыма Александра Баранова и Максима Одинцова задержали 20 ноября на административной границе с аннексированным полуостровом у пункта пропуска «Чонгар» на Херсонщине.

По словам СБУ, Одинцов и Баранов являются украинскими военнослужащими, которые пошли служить в российскую армию после аннексии Крыма.

Николаевским судом задержанным предъявили подозрение по двум статьям – за дезертирство и государственную измену. Одинцова и Баранова арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

В то же время министерство обороны России заявило, что СБУ похитила в Крыму и вывезла в Николаевскую область Одинцова и Баранова, которые, как говорится в сообщении, являются российскими военными.