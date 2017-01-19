Плотницкий вручил Аксенову, Цекову и Козенко «почетные знаки» группировки «ЛНР»

Лидер группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий на встрече с руководством подконтрольного Кремлю правительства Крыма поблагодарил за помощь, оказанную группировке, и вручил «почетные знаки» «ЛНР» российскому главе Крыма Сергею Аксенову, члену российского Федерального Собрания Сергею Цекову и депутату российской Госдумы Андрею Козенко.

Как сообщает пресс-служба крымского правительства, подконтрольного Москве, Плотницкий подчеркнул, что Крым оказывал группировке «ЛНР» «всевозможную помощь» и отметил, что «Крым для всех указал путь».

«Вы для нас всех показали путь, и мы идем по этому пути. Возможно, не так быстро, как вы, но векторы направления благодаря Крыму мы знаем. Мы тоже стремимся вернуться домой, к нам – в Русский мир», – сказал он.

Лидеры группировок «ЛНР» и «ДНР» Игорь Плотницкий и Александр Захарченко посетили празднование 363-ой годовщины Переяславской Рады в Симферополе. Накануне сообщалось, что главы группировок «ЛНР» и «ДНР» прибыли в Крым по приглашению «Русской общины полуострова». В Украине группировки «ЛНР» и «ДНР» считаются террористическими организациями.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».