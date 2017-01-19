Медведев распорядился охранять Керченский пролив силами Росгвардии

Керченский пролив в аннексированном Крыму вошел в список водных объектов, на которых будет обеспечивать охрану порядка российская нацгвардия. Соответствующее распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации России.

«Утвердить прилагаемый перечень водных объектов, расположенных в районах с наиболее ценными природным ресурсами, на акваториях которых воинские части войск национальной гвардии Российской Федерации участвуют в охране общественного порядка», – говорится в распоряжении №32-р от 18 января 2017 года.

Также в список вошли участок Черного моря от мыса Песчаный до устья реки Псоу (протекает вдоль границы между Краснодарским краем России и Гагрским районом Абхазии – КР), Таганрогский залив Азовского моря, участки в Балтийском и Баренцевом морях, реки Амур, Волга, Енисей и другие водные объекты.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».