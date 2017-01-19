Активиста Балуха не переводят в больницу из крымского СИЗО – правозащитники

Активист Владимир Балух находится в симферопольском СИЗО, несмотря на ухудшение здоровья. 17 января у него произошло обострение почечной болезни, но, по состоянию на 19 января, в медицинскую санчасть активиста не перевели. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

«Ему оказали медицинскую помощь, поставили капельницу. Судя по всему, обострение почечной болезни. Балух продолжает находиться в СИЗО. В медицинскую часть его так и не перевели», – рассказала Скрипник.

Правозащитница также отметила, что адвокат Балуха будет стараться посетить своего подзащитного, чтобы «выяснить и оценить его состояние здоровья».

В конце декабря правозащитники сообщали, что в крымском СИЗО у Балуха ухудшилось самочувствие, усилились боли в спине, обострился хронический бронхит.

ФСБ задержала Балуха утром 8 декабря. По сообщению его жены, сотрудники ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Как подчеркнули в Крымской правозащитной группе, по мнению Владимира Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено его проукраинской позицией, которая выражалась открыто – на территории его дома на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины.