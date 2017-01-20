В Вашингтоне состоится инаугурация президента США Дональда Трампа

В пятницу, 20 января, вступает в должность избранный президент США Дональд Трамп. Церемония инаугурации пройдет в 12:00 (20:00 по крымскому времени, 19:00 по киевскому времени). 19 января он прибыл в Вашингтон.



Состоится также инаугурация избранного вице-президента Майка Пенса.

На церемонии будут присутствовать также покидающие свои посты президент Барак Обама и вице-президент Джо Байден с семьями.

Приглашены экс-президенты США Джимми Картер, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и его супруга Хиллари, которая была соперницей Трампа на президентских выборах.

Ранее сообщалось, что для избранного президента США Дональда Трампа день инаугурации начнется с посещения церкви.

По традиции, что существует с 1933 года, перед вступлением в должность избранные президенты США посещают службу в церкви Святого Иоанна напротив Белого дома. Затем избранный президент, избранный вице-президент и члены их семей посетят Белый дом, где для них будет сервирован стол. Далее они отправятся в Капитолий, где состоится церемония инаугурации. После принесения присяги новый президент выступит с речью, в которой изложит основные направления своей политики.

После завершения инаугурации Дональд Трамп, Майкл Пенс и их ближайшее окружение посетят торжественный обед, на котором будут присутствовать члены Конгресса США. Затем Дональд Трамп и близкое окружение будут наблюдать за инаугурационным парадом с трибуны у Белого дома. На следующий день, 21 января, Дональд Трамп и Майкл Пенс примут участие в молитвенном завтраке в Национальном кафедральном соборе Вашингтона.

Сообщается, что в Вашингтоне принимаются беспрецедентные меры безопасности: почти 28 тысяч полицейских расставили заграждения и блокпосты на дорогах, по периметру центральной площади стоят грузовики с песком.

В американской столице, а также в Нью-Йорке и других городах планируются массовые акции протеста против нового президента.

Крым.Реалии будут вести прямую трансляцию с церемонии инаугурации Дональда Трампа. Ее можно будет посмотреть на сайте, на странице в Фейсбук, а также на YouTube-канале Крым.Реалии в 20:00 по крымскому времени (19:00 по киевскому). Также во второй половине дня на сайте Крым.Реалии будет вестись живой блог о процедуре передачи президентской власти в США и реакции в Крыму и мире.