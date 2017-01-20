Разведывательные и правоохранительные органы США в рамках расследования возможных связей между российскими официальными лицами и по меньшей мере тремя соратниками избранного президента Дональда Трампа изучают «перехваченные данные и финансовые операции». Об этом со ссылкой на действующих и бывших высокопоставленных американских чиновников сообщает издание The New York Times.

Расследование, в частности, касается «деловых отношений, которые имели с Россией некоторые из бывших и нынешних советников Трампа».

По данным газеты, объектами расследования является бывший глава избирательной кампании Трампа Пол Манафорт, который занимался бизнесом в Украине и России, бизнесмен и бывший советник по вопросам внешней политики в кампании Трампа Картер Пейдж, а также давний сотрудник Республиканской партии Роджер Стоун.

The New York Times также пишет, что неясно, перехваченные сообщения имеют что-то общее с самим Трампом или его кампанией, и будет эти расследования касаться выяснения попыток вмешательства в президентские выборы.

Ранее в этом месяце спецслужбы США обвинили Кремль в организации вмешательства в президентские выборы, что Москва категорически отрицает.

В пятницу, 20 января, вступает в должность избранный президент США Дональд Трамп. Церемония инаугурации пройдет в 12:00 (20:00 по крымскому времени, 19:00 по киевскому времени).

Крым.Реалии будут вести прямую трансляцию с церемонии инаугурации Дональда Трампа. Ее можно будет посмотреть на сайте, на странице в Фейсбук, а также на YouTube-канале Крым.Реалии в 20:00 по крымскому времени (19:00 по киевскому). Также во второй половине дня на сайте Крым.Реалии будет вестись живой блог о процедуре передачи президентской власти в США и реакции в Крыму и мире.