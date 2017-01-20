Гройсман поздравил украинцев с Днем Автономной Республики Крым

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбуке поздравил украинцев с Днем Автономной Республики Крым.

«В этот день – 20 января 1991 года большинство крымчан на общекрымском референдуме высказались за восстановление Крымской автономии, что предопределило статус Крыма в составе Украины. Крым есть и будет украинским. Крым – это Украина!» – написал премьер-министр.

Общественная организация «Крымская диаспора» в пятницу, 20 января, проведет вечер «Любим Крым», посвященный Дню республики Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».