Украина в судебном споре за «скифское золото» усилила свои позиции – эксперт

Музеи аннексированного Крыма, которые ведут борьбу за обладание коллекцией экспонатов «скифское золото» и уже подали апелляцию на решение Амстердамского суда, перерегистрировались по российскому законодательству. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии рассказал подконтрольный Кремлю директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

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«Аргументы просты и остаются теми же. Если говорить об историко-культурных основаниях, то мы настаиваем на том, что это крымские вещи, они найдены были в Крыму, некоторые из них задолго до появления государства Украина на карте мира, эти вещи хранились в крымских музеях, изучались... Этот аспект (перерегистрация крымских музеев по российскому законодательству – КР), не влияет на решение суда и перерегистрация состоялась», – считает Мальгин.

В ответ на это руководитель Центра исследования историко-культурного наследия НАН Украины Сергей Кот сообщил, что после перерегистрации крымских музеев появилось еще одно неопровержимое доказательство аннексии Крыма Россией. Это значит, пояснил Кот, что возвращать коллекцию «скифского золота» попросту некуда.

«Шансов у российской стороны нет, позиции украинской стороны усилились, это еще надо будет обязательно добавить в документы в рамках апелляционного производства, резолюцию Генассамблеи ООН, которая официально признала Крым оккупированной территорией. Это наивысший международный орган, он уже дал оценку происходящему, а это база для принятия решения, которое подтверждает, что нет условий, куда возвращать», – сказал Кот.

Эксперт подчеркнул, что позиция Украины сильна тем, что коллекция «скифского золота» – часть общего государственного фонда.

«Государство Украина давала разрешение, соответственно Конвенции 1970 года о предупреждении незаконного ввоза, вывоза, передачи прав собственности на культурные ценности. Именно государство Украина давало разрешение на вывоз культурных ценностей, это часть нашего общего государственного фонда, а музеи в этой части лишь распорядители государственного имущества», – резюмировал Кот.

Министр культуры Украины Евгений Нищук 18 января заявил, что «скифское золото» вернется в Украину и будет представлено в одном из музеев Киева уже до конца 2017 года.

Ранее 18 января директор Центрального музея Тавриды аннексированного Крыма Андрей Мальгин заявил, что крымские музеи подали заявление на обжалование решения Амстердамского суда по «скифскому золоту».

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар считает, что шансы у крымских музеев выиграть апелляцию по этому делу невелики.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил вернуть экспонаты выставки «Крым: золото и тайны Черного моря», привезенные на выставку в музей Алларда Пирсона из музеев Крыма еще до оккупации полуострова, украинскому государству. Представители крымских музеев дали знать, что обжалуют это решение. В Киеве ожидают, что экспонаты вернутся в Украину до конца следующего года, после завершения всех разбирательств. Как заявляли ранее в Киеве, эти экспонаты в будущем вернут в Крым после деоккупации полуострова.

После аннексии Крыма украинские власти заявили, что артефакты являются не собственностью музеев, а принадлежат государству Украина. В свою очередь крымские музеи настаивали, чтобы ценности вернули им. При этом музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

Четыре крымских музея подали в суд Амстердама коллективный иск к музею Алларда Пирсона, в котором потребовали вернуть коллекцию в Крым.