В Киеве презентовали книгу «Наш Крым: нероссийские истории украинского полуострова»

В Киеве 20 января презентовали книгу «Наш Крым: нероссийские истории украинского полуострова», в которой опубликованы публицистические статьи об истории полуострова с момента становления Крымского Ханства до независимости Украины 1991 года.

«Мы приурочили данное мероприятии ко Дню Автономной Республики Крым, который празднуется 20 января. Историческое направление является важным моментом особенно в крымском вопросе, потому что искажение истории относительно Крыма, Россия использует как один из инструментов гибридной войны», – сказала присутствующая на мероприятии советник министра информационной политики Юлия Каздобина, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По словам составителя книги крымского историка и журналиста Сергея Громенко, в работе над сборником принимали участие полтора десятка авторов.

«За последние 25 лет в Украине не создавалось ни одного целостного наратива по истории Крыма. Поэтому, чтобы как-то залатать эту дырку, мы – крымские историки, журналисты, общественные деятели решили инициировать создание такого сборника. Статьи, которые опубликованы в книге, являются препринтами и пользовались популярностью в СМИ. Именно поэтому мы и решили их собрать», – рассказал Громенко.

В электронном формате книгу можно найти на официальном сайте Института национальной памяти.