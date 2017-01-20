Джемилев призвал крымчан не покидать полуостров

Депутат Верховной Рады Украины, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в День Автономной Республики Крым 20 января призвал соотечественников не покидать полуостров, а страны Запада – не снимать экономические санкции.

«Мы призываем соотечественников не покидать этой территории. Видим освобождение Крыма путем достаточного давления на страну-агрессора. В первую очередь – путем экономических санкций, которые должны быть настолько эффективными, что заставили бы агрессора считаться с международным правом и вести себя прилично», – сказал Джемилев в комментарии «Новому времени».

Он также подчеркнул, что в 2016 году Украина достигла больших дипломатических успехов.

«В течение 2016 года были достигнуты большие дипломатические успехи Украины. Это резолюции ПАСЕ, решения Генассамблеи ООН, декларация ОБСЕ, решение прокурора Международного трибунала. Это положительные шаги. Но главное – довести Россию до такого состояния, чтобы иного выбора, как прекратить агрессию, у нее не было. Надеюсь, санкции будут усиливаться или хотя бы сохранятся в нынешнем виде», – отметил Джемилев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».