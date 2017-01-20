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Новости

Порошенко пожелал Трампу успехов «во главе свободного мира»

Дональд Трамп дает присягу, Вашингтон, США, 20 января 2017 год

Дональд Трамп дает присягу, Вашингтон, США, 20 января 2017 год

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Президент Украины Петр Порошенко поздравил президента США Дональда Трампа, который 20 января дал присягу.

«Украина приветствует Дональда Трампа с инаугурацией 45-го президента США. Желаем успеха в осуществлении благородных целей во главе свободного мира», – написал Порошенко в Twitter.

Ранее Порошенко выразил надежду на продолжение эффективного сотрудничества с новой администрацией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

20 января в Вашингтоне Дональд Трамп дал присягу 45-го президента США.

В Вашингтон прибыли около 900 000 человек, часть из них протестует против избрания Трампа.

В городе усилены меры безопасности.

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