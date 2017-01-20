Порошенко пожелал Трампу успехов «во главе свободного мира»

Президент Украины Петр Порошенко поздравил президента США Дональда Трампа, который 20 января дал присягу.
«Украина приветствует Дональда Трампа с инаугурацией 45-го президента США. Желаем успеха в осуществлении благородных целей во главе свободного мира», – написал Порошенко в Twitter.
Ранее Порошенко выразил надежду на продолжение эффективного сотрудничества с новой администрацией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
20 января в Вашингтоне Дональд Трамп дал присягу 45-го президента США.
В Вашингтон прибыли около 900 000 человек, часть из них протестует против избрания Трампа.
В городе усилены меры безопасности.