В Крыму сообщают о расторжении трудового контракта с экс-главой Щелкино

Подконтрольный Кремлю Ленинский районный суд Крыма удовлетворил иск Щелкинского городского совета о досрочном расторжении трудового контракта с экс-главой города Татьяной Ермановой. Об этом 21 января сообщает провластный крымский ресурс «Крыминформ».

«Иск удовлетворить. Расторгнуть досрочно контракт №2, заключенный представителем нанимателя – председателем городского совета Сергеем Варавиным с Татьяной Ермановой, назначенной на должность главы администрации Щелкино Ленинского района Крыма решением 17 сессии 1 созыва Щелкинского горсовета от 23 апреля 2015 года, в связи с нарушением Татьяной Ермановой условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения», – говорится в решении суда.

Также суд решил взыскать с ответчицы 300 рублей госпошлины.

В середине ноября 2016 года главу Щелкино Татьяну Ерманову обвинили «в нецелевом расходовании бюджетных средств», отстранили от должности и дали полтора часа на передачу дел.