В Австралии прошла акция «Stop Putin's War in Ukraine»

В Австралии, 21 января, прошла акция «Stop Putin's War in Ukraine 3.0». Об этом сообщили на странице мероприятия в Фейсбуке.

Проведение подобной акции запланировано во многих городах мира и Украины.

Среди главных требований активистов – вывод с территории Украины всех российских оккупационных войск, а также возврат обратно в Россию всего оружия и военной техники, усиление наблюдательной миссии ОБСЕ до 24 часов в сутки семь дней в неделю, и допуск миссии ОБСЕ на часть российско-украинской границы, которую Украина временно не контролирует.

Кроме того, активисты будут требовать освободить граждан Украины, которые незаконно содержатся под арестом как на территории России, так и в Крыму по политически мотивированным и сфабрикованным обвинениям.

13 октября 2016 года состоялся митинг-протест в Риме в рамках второй мировой акции «Стоп войне Путина в Украине». Под стенами Колизея и у арки Константина собрались полсотни активистов украинского общества с антивоенными лозунгами и национальной символикой.