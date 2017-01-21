Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Новости

Франция, Грузия, Латвия поддержали Украину на акции против действий Путина

Акция «Stop Putin's War in Ukraine 3.0» Киев, 21 января

Акция «Stop Putin's War in Ukraine 3.0» Киев, 21 января

Смотреть комментарии

Активисты различных городов мира подключаются к акции «Stop Putin's War in Ukraine 3.0». Так жители Франции, Грузии и Латвии вышли на улицы, чтобы поддержать Украину.

В Лионе (Франция) прозвучал лозунг «Слава Україні! Героям слава!»

Жители Риги (Латвия) вышли к памятнику Свободы.

В Грузии активисты встали под флагами Украины с антипутинскими плакатами.

Проведение подобной акции запланировано во многих городах мира и Украины. Активисты уже отметились в Австралии, Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Ивано-Франковске.

Среди главных требований активистов – вывод с территории Украины всех российских оккупационных войск, а также возврат обратно в Россию всего оружия и военной техники, усиление наблюдательной миссии ОБСЕ до 24 часов в сутки семь дней в неделю, и допуск миссии ОБСЕ на часть российско-украинской границы, которую Украина временно не контролирует.

Кроме того, активисты будут требовать освободить граждан Украины, которые незаконно содержатся под арестом как на территории России, так и в Крыму по политически мотивированным и сфабрикованным обвинениям.

Recommended

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Наверх
XS
SM
MD
LG