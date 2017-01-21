Франция, Грузия, Латвия поддержали Украину на акции против действий Путина

Активисты различных городов мира подключаются к акции «Stop Putin's War in Ukraine 3.0». Так жители Франции, Грузии и Латвии вышли на улицы, чтобы поддержать Украину.

В Лионе (Франция) прозвучал лозунг «Слава Україні! Героям слава!»

Жители Риги (Латвия) вышли к памятнику Свободы.

В Грузии активисты встали под флагами Украины с антипутинскими плакатами.

Проведение подобной акции запланировано во многих городах мира и Украины. Активисты уже отметились в Австралии, Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Ивано-Франковске.

Среди главных требований активистов – вывод с территории Украины всех российских оккупационных войск, а также возврат обратно в Россию всего оружия и военной техники, усиление наблюдательной миссии ОБСЕ до 24 часов в сутки семь дней в неделю, и допуск миссии ОБСЕ на часть российско-украинской границы, которую Украина временно не контролирует.

Кроме того, активисты будут требовать освободить граждан Украины, которые незаконно содержатся под арестом как на территории России, так и в Крыму по политически мотивированным и сфабрикованным обвинениям.