20 января в аннексированный Крым прибыли 24 самолета из 8 авиакомпаний России такие данные публикует мониторинговая группа BSNews и «Майдан иностранных дел».

«Авиакомпания «Аэрофлот» выполнила 12 рейсов в оккупированный Крым. Авиакомпания «Россия» выполнила 7 рейсов в Симферополь. 5 рейсов выполнила авиакомпания «Уральские Авиалинии». Авиакомпании «Глобус» и «ВИМ-Авиа» выполнили по 3 рейса в оккупированный Крым. По 1 рейсу выполнили авиакомпании «Ikar(Pegas)», «Red Wings» и «Nordwind Airlines». 17 рейсов выполнялись по маршруту Симферополь-Москва, 3 рейса – в Санкт-Петербург. По 1 рейсу отправились в Сочи, Ростов, Екатеринбург и Краснодар», – сообщают общественники.

Таким образом, эти авиакомпании и экипажи самолетов нарушили статью 332-1 Уголовного кодекса Украины.

После аннексии полуострова Россией в 2014 году крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и обратно являются нарушением законов Украины и международных правил, и поэтому авиакомпании могут быть подвергнуты международным санкциям Украины и ИКАО.

На данный момент авиаперелеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.