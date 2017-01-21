Столица Чехии присоединилась к всемирному протесту «Остановите войну Путина в Украину»

Несколько десятков украинцев и активистов, поддерживающих Украину, пришли в субботу на Староместскую площадь в столице Чехии Праге, чтобы призвать общественность и мировые СМИ не терять интерес к ситуации вокруг аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе.

По данным инициаторов, главная цель акции «Stop Putin's War in Ukraine 3.0» – привлечь внимание к последствиям российской агрессии, продемонстрировать важность единства и усилить давления на Россию для восстановления мира и территориальной целостности Украины.

«Нельзя сдаваться, хотя многие и не является активным, чувствуя, что эта борьба не уже имеет смысла. Но мы хотим донести до людей, что способ решения есть. Следует продолжать писать петиции, напоминать, что мы есть и что мы не закрываем глаза на то, что происходит», – заявила одна из организаторов акции Соня Поспишилова.

Требования, которые озвучили активисты, – вывод вооруженных формирований с территории Украины (включая Крым) под наблюдением ОБСЕ и расширение ее наблюдательной миссии, а также освобождение заложников, которых незаконно удерживают на территории Донбасса, Крыма и России.

Участники митинга, среди которых были не только украинцы, но и сирийцы и россияне, заявили, что российская агрессия в Украине и Сирии – часть одной гибридной войны, которую ведет Кремль.

Аналогичные акции солидарности с Украиной сегодня проводят в десятках стран мира, среди которых Латвия, Франция, Германия, Нидерланды, Болгария, Израиль, США и Австралия.

Последний социологический опрос, проведенный в прошлом месяце Центром изучения общественного мнения показывает, что лишь четверть населения Чехии интересуется событиями в Украине (для сравнения в марте 2014 году этот показатель был 64%).

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться российские «добровольцы».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».