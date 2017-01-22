Порошенко наградил Чубарова орденом Свободы

Во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Соборности Украины президент Петр Порошенко наградил председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова орденом Свободы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Украины.

«За значительный личный вклад в государственное строительство, консолидацию украинского общества и многолетний добросовестный труд постановляю: наградить орденом Свободы Чубарова Рефата Абдурамановича – народного депутата Украины, председателя Меджлиса крымскотатарского народа», – говорится в тексте указа. который Порошенко подписал 21 января.

Накануне председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Рефат Чубаров призвал украинского президента Петра Порошенко и правительство Украины созвать конституционную комиссию для подготовки изменений в Конституцию относительно создания Крымскотатарской автономной республики.