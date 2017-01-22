Число погибших в результате взрыва в Пакистане увеличилось до 24 человек

Число погибших в результате взрыва на рынке в Пакистане возросло до 24 человек. Об этом 22 января сообщает Радіо Свобода.

Всего ранения получили 90 человек, 25 из них перевезли в военный госпиталь в Пешаваре.

Взрыв вызвал самодельное взрывное устройство, скрытый в коробке из-под овощей.

Ответственность за взрыв взяла на себя одна из фракций пакистанской группировки «Техрик-э-Талибан». Представитель боевиков заявил, что нападение было совершено против шиитов за поддержку ими президента Сирии Башара Асада, сообщило агентство France-Presse.