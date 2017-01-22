Строительство трассы «Таврида» обещают начать в феврале 2017 года

Строительство трассы «Таврида» планируют начать в феврале этого года. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил подконтрольный Кремлю депутат крымского парламента Леонид Бабашов.

«Было большое совещание в Минтрансе Крыма. Строительство «Тавриды» планируют начать в феврале 2017 года», – написал Бабашов.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что основные работы на данном участке начнутся не раньше апреля 2017 года.

Российский премьер Дмитрий Медведев уже заявлял, что средства на строительство автострады «Таврида», правительство России нашло «не без труда».

Изначально ориентировочная стоимость трассы «Таврида» составляла 43 миллиарда рублей. Затем проект подорожал сначала до 85 миллиардов, а позже – до 139 миллиардов рублей.

Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году. Но в июне начальник подконтрольной России службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.