Ильми Умеров пожелал Украине возвращения Крыма и освобождения Донбасса

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров пожелал Украине освободить оккупированные районы Донбасса и вернуть Крым. Об этом Умеров написал на своей странице в Фейсбуке в честь Дня Соборности Украины.

«Украина, с Днем Соборности! Желаю возвращения Крыма, освобождения Донбасса и победы над коррупцией», – написал Умеров.

Днем 22 января лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Украина имеет шанс победить врага и занять место среди развитых демократичных стран.

В то же время во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Соборности, президент Украины Петр Порошенко наградил председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова орденом Свободы.

День Соборности Украины – государственный праздник, который отмечается ежегодно 22 января в день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году.