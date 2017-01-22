Активисты в Киеве: придет время, и мы проведем День Соборности в Крыму

В воскресенье, 22 января, на мосту Патона в Киеве активисты образовали «живую цепь соборности» к 98-й годовщине Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В нынешнем году активисты и организаторы акции отметили ее важность в связи с аннексией Крыма и оккупацией Донбасса, а также выразили надежду, что в скором времени смогут провести День Соборности в освобожденном Крыму.

«Мы уже 10-й год делаем акцию. В 2012 году к нам присоединился Донецк. Сейчас на акции также были представители из Крыма, которые вынуждены были покинуть полуостров. Я верю, что это временно, и мы проведем такое же мероприятие уже в освобожденном Крыму», – рассказывает об акции ее инициатор, депутат Киеврады Вадим Васильчук.

По словам главы общественной организации «Евромайдан-Крым» Сергея Мокренюка, теперь эта акция обрела новый смысл, и он «связан с оккупированными территориями».

«Сто лет назад был такой лозунг: через Киев на Львов. Сейчас мы испытываем со стороны России военную агрессию. Думаю, сейчас надо изменить лозунг: через Киев на Луганск, Донецк, а затем на Симферополь. В Донецке, Луганске и Крыму осталось на самом деле очень много наших украинских граждан. Это один народ, это одна кровь, и никто, кроме государства, не может предоставить такой защиты своим гражданам, как наше государство Украина. Думаю, это вопрос времени. Мы выстоим, мы отвоюем наши земли», – считает Мокренюк

После того, как участники акции символично объединили два берега Днепра «живой цепью соборности», они со свечами почтили минутой молчания память погибших в АТО и во время событий на Майдане граждан.

В День Соборности в Киеве запланированы торжества с участием руководства Украины, народных депутатов, участников АТО, общественных и религиозных организаций.

По данным Киевской городской администрации, также планируется возложение цветов к памятникам украинских деятелей и борцов за независимость. На улице Сечевых Стрельцов планируют открыть мемориальную доску в честь основателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца.

Президент Украины Петр Порошенко во время торжеств по случаю Дня Соборности подчеркнул, что восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины является главным приоритетом украинских властей.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в День Соборности отметил, что Украина имеет шанс победить врага и занять место среди развитых демократических стран