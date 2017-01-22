Сенаторы США заявили о препятствовании намерению Трампа отменить санкции против России

Двухпартийная группа американских сенаторов намерена воспрепятствовать желанию президента США Дональда Трампа отменить санкции в отношении России без одобрения Конгресса. Об этом 22 января заявили сенаторы Чак Шумер и Джон Маккейн, пишет Politico.

По их мнению, следует сделать все, чтобы Трамп не смог заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным и добиться ослабления санкций в отношении России. На прошлой неделе Трамп заявил, что он изучит возможность соглашения с Путиным, чтобы ослабить некоторые санкции в обмен на сокращение ядерных вооружений в России.

В своих выступлениях на американских телеканалах Маккейн и Шумер сказали, что они против такого шага и вскоре представят законопроект, который позволил бы предотвратить подобное развитие событий. Сенаторы Бен Кардин и Линдси Грэм также поддерживают законопроект.

Сенатор Шумер заявил, что отмена санкций будет означать зеленый свет для России, Китая и Ирана, который позволит дальнейшее вмешательство в американские выборы и «совершение других нехороших дел». Шумер также выразил надежду, что законодательство получит поддержку обеих партий.

По словам Джона Маккейна, следует усилить санкции в отношении России.

«Мы не должны ослаблять их. Если мы не будем сохранять эти санкции и даже увеличим их, это будет стимулировать Владимира Путина, который является военным преступником", – заявил сенатор, уточнив, что, когда самолеты уничтожают больницы в Алеппо и убивают невинных людей, женщин и детей, это является военным преступлением.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак призвал президента США Дональда Трампа продолжить оказание политической и военной помощи Украине и не отменять санкции в отношении России для сдерживания «дальнейшей эскалации» боевых действий на востоке Украины.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в рамках Всемирного экономического форума в Давосе 20 января, заявил, что надеется продолжить плодотворное сотрудничество между Украиной и США и ожидает трансатлантического единства.

Президент США Дональд Трамп, который вступил в должность накануне, ранее предполагал вероятность сокращения или отмены санкций в отношении России из-за аннексии ею Крыма и поддержку боевиков на востоке Украины. В то же время в одном из последних интервью изданию Wall Street Journal он заявил, что санкции будут сохранены «еще некоторое время».