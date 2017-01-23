Дмитрий Медведев призвал не рассчитывать на скорую отмену санкций против России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал граждан страны не рассчитывать на скорую отмену введенных в отношении России санкций. Об этом он заявил 22 января на съезде партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба партии.

Как отметили в пресс-службе, Медведев призвал однопартийцев «расстаться с иллюзиями», что в отношении России будут отменены санкции, так как уже ясно, что «это случилось надолго».

«Не нужно надеяться на чужие выборы и приход новых людей. Наши аграрии должны активно использовать удачную ситуацию, в любых условиях мы будем кормить себя сами», – сказал Медведев.

Ранее премьер-министра России Дмитрия Медведева переизбрали на должность председателя правящей партии «Единая Россия».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».