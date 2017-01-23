В Крыму возбудили уголовное дело из-за смерти рабочего в парке львов «Тайган»

Российская полиция Белогорского райотдела Крыма возбудила уголовное дело по факту смерти рабочего в парке львов «Тайган», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По информации полиции, экспертиза установила, что рабочий за несколько дней до смерти был сильно покусан. Следствием устанавливаются детали происшествия.

В администрации парка львов «Тайган» сообщили, что рабочий на прошлой неделе заявил об отказе выходить на работу в связи с тем, что его покусали собаки. Сам он был на должности разнорабочего и допуска в клетки с хищниками не имел.

«Они не хотели огласки, что моего мужа покусал их зверь. Хотели замять это дело, но я буду добиваться наказания для виновных в его смерти», – сообщила супруга умершего рабочего.

Связаться с собственником парка львов «Тайган» Олегом Зубковым не удалось, так как он находится в зарубежной поездке.

Сафари-парк «Тайган» расположен в крымском городе Белогорске. Это крупнейший в Европе питомник различных пород львов и многих других видов животных, расположенный на территории 32 гектар из которых 20 гектар отведено под сафари. В данный момент на просторах парка проживают более 70 львов. Также здесь есть зоопарк, где представлены сотни животных других пород, в том числе десятки медведей и тигров, леопарды, ягуары, пумы, жирафы, верблюды, обезьяны, многочисленные парнокопытные и птицы.