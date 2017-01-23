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Московский суд намерен рассмотреть апелляции по делу «украинских диверсантов»

Евгений Панов

Евгений Панов

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Московский городской суд 24 января намерен рассмотреть апелляционные жалобы «украинских диверсантов» Андрея Захтея и Евгения Панова, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова.

«Рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов, представляющих интересы обвиняемых Захтея и Панова, назначены на 24 декабря в Мосгорсуде», – сказала Краснова.

Защита фигурантов дела намерена добиваться освобождения их под стражи. По словам адвоката Захтея Ильнура Шарапова, суд первой инстанции не проверил обоснованность доводов следствия о необходимости содержать его подзащитного под стражей.

«Основной же наш довод состоит в том, что следствие не представило суду ни одного доказательства обоснованности своего подозрения в том, что вменяется моему подзащитному, и вообще его причастности к какому-либо преступлению», – сказал И.Шарапов.

Лефортовский суд Москвы 5 декабря в закрытом режиме продлил арест украинцам, обвиняемым в подготовке диверсий в Крыму, еще на три месяца (до 7 марта 2017 года).

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Власти Украины отрицают эти обвинения и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

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