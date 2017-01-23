В Ялте закрывают канатную дорогу на плато Ай-Петри

В Ялте с 23 января закрывают канатную дорогу на плато Ай-Петри. Соответствующее объявление размещено возле касс по продаже билетов.

При этом не сообщается, как долго канатная дорога будет оставаться закрытой. В объявлении сказано, что пауза в работе канатной дороги связана с профилактическими работами.

«С 23 января 2017 года канатная дорога закрывается на плановые профилактические работы и подготовку к сезону 2017 года», – говорится в сообщении.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, туристы продолжают приезжать к канатной дороге, и уже возле касс узнают о закрытии объекта. Теперь, чтобы попасть на Ай-Петри, туристам приходится добираться на такси до поста дорожной инспекции, которая перекрыла дорогу на плато. От поста туристы идут пешком, затем пересаживаются в другую машину. Стоит такая услуга 500 рублей в один конец.

Канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри» – популярный туристический объект. В 2013 году на канатной дороге заменили несущий канат на новый, который был заказан в Австрии. На сайте туристического объекта сообщается, что эта канатная дорога внесена в книгу рекордов Гиннеса как самый длинный в Европе безопорный пролет: протяженностью 1670 метров.