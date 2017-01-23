Русская православная церковь вновь предъявляет претензии на «Херсонес»

Русская православная церковь (РПЦ) в лице протоиерея Сергия Халюты выдвинула претензии на 24 объекта музея-заповедника «Херсонес-Таврический».

В интервью севастопольскому телеканалу НТС Халюта заявил, что все здания и сооружения, которые сегодня находятся на территории Херсонеса, это строения бывшего Владимирского мужского монастыря РПЦ, которые должны быть возвращены церкви.

«Мы подготавливаем документы для того, чтобы исполнить закон 327 от 11 ноября 2010 года «О передаче церковной собственности, которая находится в государственной или муниципальной собственности». То есть сегодня Симферопольская и Крымская епархия исполняет закон Российской Федерации», – сказал протоиерей.

По словам Халюты, государство должно позаботиться о строительстве современного музейного комплекса для размещения экспонатов Херсонеса Таврического.

Как сообщила РИА Новости Крым директор «Херсонеса» Светлана Мельникова, передача в пользование церкви объектов заповедника «нанесет ему большой вред».

«В тех зданиях, на которые претендует Симферопольская епархия, находятся экспозиционные площади музея, фондохранилища, реставрационные мастерские… Подобное решение нанесет большой вред херсонесскому заповеднику и не позволит ему развиваться в дальнейшем», – сказала Мельникова.

На официальном сайте музея «Херсонес Таврический» информации о возможной передача заповедника Симферопольской и Крымской епархии на данный момент нет.

Симферопольская и Крымская епархия направляла запрос о передаче в безвозмездное пользование «Херсонеса» в Росимущество в 2016 году. Тогда запрос отклонили, сославшись на предоставление неполного перечня документов.

Заповедник Херсонес-Таврический вместе с его хорой на Гераклейском полуострове входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.