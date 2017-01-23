Руководитель погранслужбы России обвинил Украину в провокациях на границе

В воскресенье 22 января в интервью Российской газете заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ России, адмирал Геннадий Медведев обвинил украинскую сторону в «нарушениях государственной границы России и провокационных действиях».

По словам Геннадия Медведева, действия военно-морских сил Украины в Черном море «создают реальные угрозы безопасности морской экономической деятельности России». Он отметил, что российские спецслужбы совместно с военно-морским флотом России пресекают их. По его информации, Украина якобы нарушает государственную границу России, а украинские граждане совершают провокационные действия.

«Требует серьезного внимания и то, что сохраняются реальные угрозы безопасности морской экономической деятельности в Черном море...В прошлом году 31 марта одно из судов военно-морских сил Украины совершило провокационные действия − открыло огонь из автоматического стрелкового оружия по самоподъемной буровой установке «Таврида», расположенной в Черном море», − рассказал адмирал.

По его словам, речь идет о водолазном судне «Почаев» − с него якобы вели обстрел, − и фрегате «Гетман Сагайдачный».

В 2014 году Россия захватила две самоподъемные установки «Петро Годованець» и «Украина».

Государственная пограничная служба Украины в декабре 2015 года заявила о незаконном перемещении двух буровых установок в Черном море.

МИД Украины назвали перемещение Россией буровых установок и нефтедобывающей платформы «Таврида» в Черном море грабежом и потребовали вернуть имущество. ФСБ России направила к перемещенным буровым установкам сторожевой корабль «Аметист».

В начале осени 2016 года украинские пограничники зафиксировали противоправные действия со стороны российских военных кораблей. Инцидент произошел в среду 7 сентября в Каркинитском заливе – на территории Черного моря между северо-западным берегом крымского полуострова и материковой Украины. Свидетелями агрессии со стороны России стал экипаж украинского судна морской охраны «Подолье», которое инспектировало территорию в районе украинских газовых месторождений, незаконно аннексированных Россией в 2014 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. В частности, отдельные резолюции приняли Генеральная Ассамблея ООН, парламентские ассамблеи НАТО, ОБСЕ и Совета Европы. Европейский Союз, США и другие страны ввели ряд экономических санкций. Турция не присоединилась к экономическим санкциям, но голосовала по всем резолюциям, осуждающим незаконную аннексию Крыма. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». В Москве также ввели ряд ответных ограничительных мер против Запада.