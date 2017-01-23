Защита крымского журналиста Николая Семены будет оспаривать лингвистическую экспертизу, представленную российской ФСБ в обвинительном акте. Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат журналиста Эмиль Курбединов.

«Эта экспертиза совершенно необъективна и не соответствует действительности. Согласно ей, Николай Семена представлен как ненавистник, который посягает на территориальную целостность России. И очевидно, что в глазах суда он будет представлен именно как такой ненавистник. Мы однозначно будем оспаривать эту экспертизу», – заявил он.

Защита журналиста также представит в суде альтернативную лингвистическую экспертизу, которую провел доктор политических наук, профессор Кубанского государственного университета Михаил Савва.

«У нас есть альтернативная экспертиза, подготовленная по нашему заказу авторитетным научным деятелем России. Она абсолютно не схожа с той, которая представлена ФСБ и отражает объективную реальность того, что хотел сказать Николая Семена в своей публикации. Эта экспертиза будет представлена нами в суде», – сказал Эмиль Курбединов.

В экспертизе Михаила Саввы содержатся выводы о том, что международное право не подтверждает российские границы в тех пределах, которые сейчас заявляют российские власти – то есть, включительно с Крымом. Поэтому нет никаких границ, к нарушению которых можно призывать, делает вывод эксперт.

20 января следователь российской ФСБ в Крыму вручил журналисту Николаю Семене обвинительное заключение по уголовному делу о сепаратизме (статья 280.1 УК России – КР). По версии следствия, крымский журналист «подготовил статью под названием «Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма», в которой были обнаружены призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации».

Весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении автора Радіо Свобода Николая Семены возбудили уголовное дело по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к нарушению территориальной целостности России). Следственные органызапретили ему покидать полуостров.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него



