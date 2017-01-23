Жители Гурзуфа вышли на митинг протеста: «У нас отнимают поселок»

В Гурзуфе 22 января местные жители собрались на митинг, чтобы выразить недовольство планами детского центра «Артек» по реконструкции и застройке прибрежной зоны. Видео с мероприятия опубликовано на канале Юрия Кулинича в YouTube.

По словам местных активистов, генеральный план развития Гурзуфа и Ялты, в котором содержится план развития детского центра «Артек», вызывает опасения у местных жителей.

По их словам, выяснилось, что некоторые дома оказались переданы под застройку, а планы земельных участков накладываются друг на друга, люди опасаются отселения и заявляют, что их лишили доступа к морю. Также вызывает опасение местных жителей запланированная реконструкция набережной Гурзуфа, проекта которой до сих пор не видели местные жители.

Также выступающие говорили о недовольстве местными жителями строительством различных объектов, продлением аренды предприятий, против которых выступают жители Гурзуфа.

По словам выступающих, в Гурзуфе «жизнь не так легка и благополучна», и «многие опустили руки и думают, что добиться ничего нельзя».

«Сбросьте с себя маску страха, мы вечно чего-то боимся. Правда всегда на стороне народа, а власть предержащие живут по своим законам», – заявила одна из местных жительниц, не назвавшая своего имени во время выступления.

«Фактически мы теряем облик Гурзуфа, всю красоту теряем. Люди, которые любили Гурзуф за его своеобразие, больше сюда не приедут… Наша задача – не допустить уничтожения Гурзуфа, как поселка. У нас есть дети, внуки. Они остаются здесь без моря, без парков. Какие ответы нам дают! Мы говорим: дайте нам парк с пляжем, как у санаториев, а нам говорят: вот вам склон, идите на склон. Мы говорим, что у нас пляжа, нет, а они: ничего страшного, переезжайте», – рассказал выступивший на митинге местный житель Юрий Скориков.

Выступления активистов периодически прерывались криками «Позор».

Летом 2016 года жители Гурзуфа выходили на митинг против передачи в пользу детского центра «Артек» жилого массива и местного пляжа, из-за чего 1,5 тыс. человек придется переселяться.

Позднее жители поселка Гурзуф разместили в интернете петицию на имя российского президента Владимира Путина с просьбой вмешаться в ситуацию с передачей детскому центру «Артек» местного пляжа «Гуровские камни».

Подконтрольное Москве правительство Крыма передало в российскую собственность России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря «Артек» в марте 2015 года.

В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество детского лагеря «Артек», расположенного в аннексированном Россией Крыму.

Решение суда содержит подробный список объектов крымского комплекса «Артек», на которые наложен арест, включая жилой фонд, бассейны, системы коммуникаций и электросетей, базу-отель в Симферополе и пансионат «Глициния» в Ореанде.

В середине сентября 2015 года прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении в совершении преступления российскому главе Крыма Сергею Аксенову в связи с незаконным завладением имуществом государственного предприятия Украины Международный детский центр «Артек».