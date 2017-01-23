Свидетелю обысков у крымских татар в Бахчисарае присудили 10 тысяч штрафа

Мировой суд в Бахчисарае присудил штраф в размере 10 тысяч рублей свидетелю обысков у крымских татар в Бахчисарае Осману Белялову, обвиняемому в участии в несанкционированной массовой акции. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По версии обвинения, 12 мая 2016 года жители Бахчисарая собрались у кафе «Салачик» на несанкционированную акцию в связи с обысками у крымских татар, которые проходили в этот день. По итогам обысков были задержаны Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов, которых обвинили в участии в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».

Осман Белялов своей вины не признал и утверждал, что жители собрались, чтобы обсудить происшествие, не имели никаких лозунгов и символики, судя по видео, не мешали проезду транспорта.

«В самом начале заседания, нами был заявлен ряд ходатайств, на все получен отказ. Все было прогнозируемо. Не изучив материалы дела, не оглашая и не изучая показания свидетелей, не дав заявить ходатайства о вызове свидетелей, ушел в совещательную комнату. Выслушал нас, головой помахал, и назначил штраф в 10 тысяч рублей. У нас есть 10 дней для написания жалобы в вышестоящую инстанцию. Апелляцию будем подавать обязательно», – рассказала защитница Белялова Лиля Гемеджи.

Как сообщается, в настоящий момент по аналогичному обвинению административное наказание было назначено владельцу кафе Марлену Асанову и нескольким участникам, в том числе Энверу Шерфиеву. Последний подал апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена во вторник 24 января Верховным судом Крыма.

12 мая в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».