Эстония продолжает политику непризнания аннексии Крыма – президент Керсти Кальюлайд

Эстония продолжает политику непризнания аннексии Крыма, заявила 23 января президент Эстонии Керсти Кальюлайд на встрече с украинским президентом Петром Порошенко во время его официального визита в эту страну.

Как сообщает пресс-служба Порошенко, президент Украины поблагодарил президента Эстонии за твердую и принципиальную позицию поддержки Украины ее страной, и поддержки украинской независимости и украинской европейской и евроатлантической перспективы.

Как сообщается, Порошенко «высоко оценил последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины» и поблагодарил эстонскую сторону за поддержку Украины «в противодействии продолжающейся российской агрессии».

«Твердая позиция Эстонии, вместе с Европейским Союзом, в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, вопроса о непризнании незаконной аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, позиция решительного осуждения агрессии Российской Федерации против Украины, которая происходит на Востоке нашей страны – это те позиции, за которые мы очень благодарны, и которые укрепляют наш стратегический альянс», – подчеркнул Петр Порошенко.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила, что во время встречи с Петром Порошенко обсуждалась ситуация на Востоке Украины и необходимость соблюдения Минских договоренностей, а также важность сохранения санкций против России до тех пор, пока не будут выполнены полностью Минские соглашения и Россия не будет выполнять все свои международные обязательства.

«Мы обсудили, что целостность Украины должна соблюдаться и политика непризнания аннексии Крыма с нашей стороны будет продолжаться», – сообщила президент Эстонии.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».