В Севастополе госавтоинспекция будет искать машины с украинскими номерами

В Севастополе с 24 января Госавтоинспекция будет проводить рейд по выявлению на дорогах города автомобилей с украинскими регистрационными номерами. Об этом сообщает пресс-служба российского МВД по Севастополю.

«Профилактический рейд «Номера» направленный на выявление транспортных средств, не прошедших перерегистрацию в установленном порядке», – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что после 1 апреля 2016 года собственников транспортных средств обязали «заменить регистрационные документы и государственные регистрационные знаки, выданные на транспортные средства до 18 марта 2014 года в соответствии с законодательством Украины».

В 2016 году в управлении российского ГИБДД по Крыму предупредили, что с 1 апреля дают 10 дней на перерегистрацию авто и замену украинских номеров на российские. Тем, кто не успел сделать это в установленный срок, грозил штраф. В частности, на водителей автомобилей с украинскими регистрационными номерами первый штраф налагается в размере от 500 до 800 российских рублей, а «при выявлении повторного нарушения» – штраф до 5 тысяч рублей с возможностью лишения водительских прав.