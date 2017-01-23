Министерство юстиции России сообщает о получении от украинской стороны согласия принять граждан Украины, отбывающих наказание в учреждениях ФСИН России в аннексированном Крыму. Об этом, отвечая на запрос ТАСС, сообщили в пресс-службе Минюста.

«От украинской стороны получено согласие на перемещение ряда граждан Украины, отбывающих наказания в учреждениях ФСИН России, которые были осуждены приговорами украинских судов к лишению свободы до 18 марта 2014 года и к моменту воссоединения Крыма с Россией содержались в исправительных учреждениях на территории полуострова», – говорится в сообщении пресс-службы.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 27 декабря заявила о том, что российский МИД запросил Киев о передаче 17 украинцев, отбывающих наказание в Крыму.

«В ближайших наших планах рассмотрение вопроса о перемещении осужденных граждан Украины, которые сегодня находятся в исправительных колониях на территории Крыма и в других субъектах России. Для этого проделана определенная работа, собраны необходимые документы. И МИД России запросил МИД Украины о подтверждении их украинского гражданства, а также мы должны получить подтверждение, что украинская сторона готова принять для дальнейшего отбывания наказания этих граждан на территории Украины», – сказала Москалькова.

До этого уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская встретилась в СИЗО Симферополя с заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом и фигурантами «дела 26 февраля» Али Асановым и Мустафой Дегерменджи. В то же время российский омбудсмен Татьяна Москалькова посетила в Николаевском СИЗО задержанных российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова.